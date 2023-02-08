Велика Британія підготувала новий пакет військової допомоги Україні — деталі

Ріші Сунак із Володимиром Зеленським у Києві

Сьогодні Президент України здійснить робочий візит до Великої Британії. Офіційний Лондон вже підготував пакет військової допомоги Києву.

Про це повідомляється на сайті уряду Об’єднаного Королівства.

Допомога Україні

У повідомленні йдеться, що Лондон готується розпочати підготовку українських пілотів винищувачів та морської піхоти, а також "запропонує надати Україні можливості більшої дальності".

"У межах сьогоднішніх переговорів прем’єр-міністр запропонує посилити пропозицію Великої Британії щодо навчання українських військових, у тому числі поширити її на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо й у майбутньому", — зазначають у відомстві.

Наголошується, що такі навчання забезпечать пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому. Водночас у Лондоні не уточнюють, про які саме винищувачі йдеться. Як відомо, на озброєнні Повітряних сил Великої Британії є винищувачі Eurofighter Typhoon та F-35.

Окрім того, Британія планує розпочати підготовку українських морських піхотинців.

"Це навчання стане доповненням до програми підготовки новобранців, яка вже діє у Великій Британії. Сполучене Королівство продовжить співпрацю з українськими Збройними силами та міжнародним співтовариством, щоб розширити програму у 2023 році", — додали в уряді.

Також сьогодні у Британії прем'єр-міністр країни Ріші Сунак запропонує надати Україні можливості більшої дальності.

"Це порушить здатність росії постійно націлюватися на цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України та допоможе зменшити тиск на передовій в Україні", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом у Великій Британії. Це перший візит глави держави до Лондона з початку повномасштабного вторгнення.