Великобритания подготовила новый пакет военной помощи Украине — подробности

Риши Сунак с Владимиром Зеленским в Киеве

Сегодня Президент Украины совершит рабочий визит в Великобританию. Официальный Лондон уже подготовил пакет военной помощи Киеву.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Помощь Украине

В сообщении говорится, что Лондон готовится приступить к подготовке украинских пилотов истребителей и морской пехоты, а также "предложит предоставить Украине возможности большей дальности".

"В рамках сегодняшних переговоров премьер-министр предложит усилить предложение Великобритании по обучению украинских военных, в том числе распространить его на пилотов истребителей, чтобы Украина могла защищать свое небо и в будущем", — отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что такие учения обеспечат пилотам возможность руководить сложными истребителями стандартов НАТО в будущем. В то же время в Лондоне не уточняют, о каких именно истребителях идет речь. Как известно, на вооружении Воздушных сил Великобритании находятся истребители Eurofighter Typhoon и F-35.

Кроме того, Великобритания планирует начать подготовку украинских морских пехотинцев.

"Это обучение станет дополнением к программе подготовки новобранцев, которая уже действует в Великобритании. Соединенное Королевство продолжит сотрудничество с украинскими Вооруженными силами и международным сообществом, чтобы расширить программу в 2023 году", — добавили в правительстве.

Также сегодня в Британии премьер-министр страны Риши Сунак предложит Украине возможности большей дальности.

"Это нарушит способность россии постоянно нацеливаться на гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины и поможет снизить давление на передовой в Украине", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Великобритании. Это первый визит главы государства в Лондон с начала полномасштабного вторжения.