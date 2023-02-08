Великобритания подготовила новый пакет военной помощи Украине — подробности

Зеленский едет в Великобританию: какую помощь анонсирует официальный Лондон
Сегодня Президент Украины совершит рабочий визит в Великобританию. Официальный Лондон уже подготовил пакет военной помощи Киеву.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
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Помощь Украине
В сообщении говорится, что Лондон готовится приступить к подготовке украинских пилотов истребителей и морской пехоты, а также "предложит предоставить Украине возможности большей дальности".
"В рамках сегодняшних переговоров премьер-министр предложит усилить предложение Великобритании по обучению украинских военных, в том числе распространить его на пилотов истребителей, чтобы Украина могла защищать свое небо и в будущем", — отмечают в ведомстве.
Подчеркивается, что такие учения обеспечат пилотам возможность руководить сложными истребителями стандартов НАТО в будущем. В то же время в Лондоне не уточняют, о каких именно истребителях идет речь. Как известно, на вооружении Воздушных сил Великобритании находятся истребители Eurofighter Typhoon и F-35.
Кроме того, Великобритания планирует начать подготовку украинских морских пехотинцев.
"Это обучение станет дополнением к программе подготовки новобранцев, которая уже действует в Великобритании. Соединенное Королевство продолжит сотрудничество с украинскими Вооруженными силами и международным сообществом, чтобы расширить программу в 2023 году", — добавили в правительстве.
Также сегодня в Британии премьер-министр страны Риши Сунак предложит Украине возможности большей дальности.
"Это нарушит способность россии постоянно нацеливаться на гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины и поможет снизить давление на передовой в Украине", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Великобритании. Это первый визит главы государства в Лондон с начала полномасштабного вторжения.