Зеленський подякував Сунаку за навчання українських танкістів

Президент України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Президент подякував за надані танки Challenger 2 та навчання військових.

Про це повідомляється у Telegram Володимира Зеленського.

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Зокрема, український гарант подякував прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку за надані бойові танки Challenger 2 та навчання українських військових.

"Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу", — розповів Володимир Зеленський.

Окрім того, політики обговорили ситуацію щодо допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпіади.

"Окремо підкреслив: представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді у Парижі", — зазначив Президент.

До слова, українські танкісти кілька днів тому прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2. Сьогодні ж, 4 лютого, міноборони Британії показало, як ЗСУ швидко опановують цю техніку.

Своєю чергою, британський міністр оборони Бен Воллес заявляв, що передані Україні танки Challenger 2 прибудуть на фронт до літа.

Нагадаємо, у січні Велика Британія офіційно оголосила, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.