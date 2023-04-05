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Зеленский уже прибыл в Польшу, — СМИ

5 апреля 2023 09:28
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Владимир Зеленский и Анджей Дуда
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В среду, 5 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу. Сегодня украинский лидер будет он разговаривал лицом к лицу с президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает RMF 24.

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Сообщается, что в 11:00 президент Анджей Дуда официально поздравит Владимира Зеленского в президентском дворце, и начнется марафон политических консультаций между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Темы переговоров очевидны:

  • военная помощь Украине,
  • обсуждение стратегии,
  • а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Символично, что самое важное будет последнее запланированное событие — встреча во дворике Королевского замка, запланированная на 18:00.

Отмечается, что украинский Президент также встретится с проживающими там поляками и украинцами.

Президент Украины посещает Польшу с официальным визитом впервые после полномасштабной российской агрессии, а также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из страны.

Напомним, недавно Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить рф.

Фото: ОП

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