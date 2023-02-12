Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

Указ президента набув чинності сьогодні

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, що повʼязані з росією. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

Деталі

Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій РНБО проти двохсот росіян 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова.

Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Указом Президент України запровадив санкції проти 199 громадян росії, а також одного українця — колаборанта і зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Проти осіб, які потрапили до списку, застосовані персональні санкції на 50 років. Указ Зеленського набув чинності сьогодні.

Нагадаємо, у зв'язку з новим пакетом санкцій, який включає європейське ембарго та граничну "стелю цін" на нафту, росія з березня 2023 року планує скоротити видобуток "чорного золота".

Також ми писали, що росія минулого року зробила рекордні інвестиції у намаганні пережити західні санкції через війну, розв'язану в Україні. Проте економісти сходяться на думці, що ефект від витрат тимчасовий і у 2023 році він, швидше за все, закінчиться.