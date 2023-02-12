Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років arrow

Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

12 лютого 2023 13:54
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років
Указ президента набув чинності сьогодні
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, що повʼязані з росією. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

Читайте також:

Деталі

Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій РНБО проти двохсот росіян 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова.

Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Указом Президент України запровадив санкції проти 199 громадян росії, а також одного українця — колаборанта і зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Проти осіб, які потрапили до списку, застосовані персональні санкції на 50 років. Указ Зеленського набув чинності сьогодні.

Нагадаємо, у зв'язку з новим пакетом санкцій, який включає європейське ембарго та граничну "стелю цін" на нафту, росія з березня 2023 року планує скоротити видобуток "чорного золота".

Також ми писали, що росія минулого року зробила рекордні інвестиції у намаганні пережити західні санкції через війну, розв'язану в Україні. Проте економісти сходяться на думці, що ефект від витрат тимчасовий і у 2023 році він, швидше за все, закінчиться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

14:22 РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

14:22 Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

Новина з фото

13:55 На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

13:54 Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ

13:40 Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни

13:24 Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо

13:15 Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

12:56 Для організації атаки дронів по території України окупанти залучили іноземних найманців, — ГУР

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

06:30 "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Актуальне по темі

None 12 Лютий 14:22

РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

None 12 Лютий 14:25

Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

None 12 Лютий 14:06

На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

None 12 Лютий 14:00

Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB