Зеленский ввел новые санкции против россии: в списке 333 человека

Зеленский ввел санкции на 10 лет против Московской биржи и российских олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В новом списке санкций 333 человека.
Соответствующий указ обнародован на сайте Президента.
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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.
СНБО, в частности, поддержал внесенные Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
В список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в списке санкций 333 человека.
Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.
Кроме того, Зеленский поручил Кабмину, СБУ и НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.
Вместе с тем Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать страны ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопросы о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля о введении санкций против 200 связанных с россией лиц.