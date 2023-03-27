Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки: де воно відбулося та що обговорили

Володимир Зеленський

У понеділок, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський уперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно відбулося у місті Дніпро.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут - у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області", — заявив глава держави.

За словами Зеленського, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію на фронті.

"Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО", — додав він.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення та захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонської до Харківської області.

"Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців — і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року", — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Запорізьку область.

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня поточного року. Наразі відомо, що є загроза обвалу одного з будинків.

Також повідомлялося, що Зеленський разом з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.