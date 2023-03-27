Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки: где оно состоялось и что обсудили

Владимир Зеленский

В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно произошло в городе Днепр.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

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"Только что провел заседание Ставки — впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь — в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, командующие оперативными направлениями доложили фактическую ситуацию на фронте.

"Генерал Сырский, генерал Тарнавский — они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, которые прикрывают юг и север. Был доклад главкома, руководителя ГУР МО", — добавил он.

Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта — от Херсонской до Харьковской области.

"Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, Константиновку и Дружковку, Авдеевку и Торецк, всю боль украинцев — и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Запорожскую область.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел дома в Запорожье, которые были повреждены в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня 22 марта текущего года. Известно, что есть угроза обвала одного из домов.

Также сообщалось, что Зеленский вместе с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.