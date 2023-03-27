Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі та вручив військовим нагороди

Володимир Зеленський здійснив візит у Запорізьку область

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Подробиці візиту

Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей", – сказав Зеленський.

Президент побажав військовим здоров'я й подякував їхнім родинам за таких героїв.

"Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив він.

Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Військові подарували Президентові коїн, що є символом військового братерства.

Нагадаємо, під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників, які обороняли та звільняли село Мощун Київської області. Глава держави заявив, що ці бої стали одним з переломних моментів у повномасштабній війні.

Також 22 березня Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину присвоїв Харкову звання "Місто-герой".