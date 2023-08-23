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Зеленський вперше прокоментував ймовірну відставку Резнікова

23 серпня 2023 14:33
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Відставка Резнікова: Зеленський прокоментував
Володимир Зеленський та Олексій Резніков. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Президент України Володимир Зеленський готовий коментувати будь-які кадрові рішення в країні після підписання відповідних указів.

Про це президент сказав на прес-конференції із фінським прем'єром Петтері Орпо, відповідаючи на питання журналістів про ймовірну відставку міністра оборони Олексія Резнікова.
 

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"Якщо дозволите, то я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", — сказав він.

Нагадамо, за словами нардепа Олексія Гончаренко, в Офісі Президента розглядають можливість зняти міністра оборони Олексія Резнікова з посади. Він може стати послом у Великій Британії.

Сам Резніков каже, що не є "людиною з політичними амбіціями".

"Ми одразу обговорили, що це — тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Зеленський знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", — заявив Резніков. 

Він також додав, що звільнитись може й сам, якщо "вже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".
 

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