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Резніков прокоментував чутки про свою відставку

19 серпня 2023 23:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков прокоментував чутки про свою відставку
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Ліга НЕТ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку з посади міністра оборони. За його словами, він не є "людиною з політичними амбіціями". 

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу

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На тлі чуток про відставку з посади міністра оборони Олексій Резніков заявив, що бути міністром це не було його мрією і він "не є людиною з політичними амбіціями". 

"Ми одразу обговорили, що це — тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Зеленський знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", — заявив Резніков. 

Він також додав, що звільнитись може й сам, якщо "вже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Україні можуть змінити міністра оборони

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