Резніков прокоментував чутки про свою відставку
Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку з посади міністра оборони. За його словами, він не є "людиною з політичними амбіціями".
Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.
Відставка Резнікова: що каже сам міністр
На тлі чуток про відставку з посади міністра оборони Олексій Резніков заявив, що бути міністром це не було його мрією і він "не є людиною з політичними амбіціями".
"Ми одразу обговорили, що це — тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Зеленський знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", — заявив Резніков.
Він також додав, що звільнитись може й сам, якщо "вже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".
Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Україні можуть змінити міністра оборони.