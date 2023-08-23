Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский впервые прокомментировал вероятную отставку Резникова arrow

Зеленский впервые прокомментировал вероятную отставку Резникова

23 августа 2023 14:33
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Отставка Резникова: Зеленский прокомментировал
Владимир Зеленский и Алексей Резников. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Президент Украины Владимир Зеленский готов комментировать какие-либо кадровые решения в стране после подписания соответствующих указов.

Об этом президент сказал на пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо, отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.
 

Читайте также:

"Если разрешите, то я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", — сказал он.

Напомним, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в Офисе Президента рассматривают возможность снять министра обороны Алексея Резникова с должности. Он может стать послом в Великобритании.

Сам Резников говорит, что не является "человеком с политическими амбициями".

"Мы сразу обсудили, что это — временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Зеленский знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", — заявил Резников .

Он также добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз