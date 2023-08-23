Отставка Резникова: Зеленский прокомментировал

Зеленский впервые прокомментировал вероятную отставку Резникова
Президент Украины Владимир Зеленский готов комментировать какие-либо кадровые решения в стране после подписания соответствующих указов.
Об этом президент сказал на пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо, отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.
"Если разрешите, то я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", — сказал он.
Напомним, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в Офисе Президента рассматривают возможность снять министра обороны Алексея Резникова с должности. Он может стать послом в Великобритании.
Сам Резников говорит, что не является "человеком с политическими амбициями".
"Мы сразу обсудили, что это — временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Зеленский знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", — заявил Резников .
Он также добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".