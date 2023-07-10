Зеленський візьме участь у саміті НАТО, — Bloomberg

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Альянсу, який проходитиме у Вільнюсі. Цей саміт повинен наблизити Україну до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Наразі речник глави держави поки відмовився коментувати цю інформацію.

"Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", — запевнив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко підтвердив участь Зеленського на саміті НАТО.

Скриншот допису

Також він розповів новини із Вільнюса.

"Прямо зараз йде боротьба — чи запросять офіційно Україну в НАТО чи ні? Чи потрапить слово "invitation/invite" в підсумкове рішення. Які позиції зараз всередині країн членів альянсу? Весь східний фланг НАТО — ЗА. Литовці та поляки — просто тигри. Боряться, переконують, тиснуть. Неймовірні. Великобританія, Франція, Італія — ЗА! Туреччина — НЕ ПРОТИ. США та Німеччина — ПРОТИ", — написав Гончаренко.

За його словами, все залежить від США, а саме, якщо Джо Байден зможе прийняти "історичне рішення", то Україну вже завтра можуть офіційно запросити до Альянсу.

"Боротьба триває. Є опція, що буде зроблене попереднє запрошення. А офіційно нас запросять на Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться 4 квітня 2024-го року. Найголовніше, що ще нічого не вирішено. І продовжується боротьба. Тримаєм кулаки", — наголосив нардеп.

Скриншот допису

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО, провівши дискусію, погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Це пришвидшить вступ нашої держави до Альянсу.