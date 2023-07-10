Зеленский примет участие в саммите НАТО, — Bloomberg

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Альянса, который будет проходить в Вильнюсе. Этот саммит должен приблизить Украину к НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В настоящее время спикер главы государства пока отказался комментировать эту информацию.

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", — заверил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко подтвердил участие Зеленского на саммите НАТО.

Скриншот сообщения

Также он рассказал новости из Вильнюса.

"Прямо сейчас идет борьба — пригласят ли официально Украину в НАТО или нет? Попадет ли слово "invitation/invite" в итоговое решение. Какие позиции сейчас внутри стран-членов альянса? Весь восточный фланг НАТО — ЗА. Литовцы и поляки — просто тигры. Борятся, убеждают, давят. Невероятные. Великобритания, Франция, Италия — ЗА! Турция — НЕ ПРОТИВ. США и Германия — ПРОТИВ", — написал Гончаренко.

По его словам, все зависит от США, а именно если Джо Байден сможет принять "историческое решение", то Украину уже завтра могут официально пригласить в Альянс.

"Борьба продолжается. Есть опция, что будет сделано предварительное приглашение. А официально нас пригласят на Вашингтонском саммите НАТО, который состоится 4 апреля 2024 года. Самое главное, что еще ничего не решено. И продолжается борьба. Держим кулаки", — подчеркнул нардеп.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО, проведя дискуссию, согласились отменить План действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс. Это ускорит вступление нашего государства в Североатлантический союз.