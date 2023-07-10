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В НАТО домовились про скасування плану дій для членства заради України, — Кулеба

10 липня 2023 12:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В НАТО домовились про скасування плану дій для членства заради України, — Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО, провівши дискусію, погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Це пришвидшить вступ нашої держави до Альянсу.

Про це він написав у Twitter.

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"Після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі", — наголосив Кулеба.

За його словами, таке рішення скоротить шлях України до НАТО.

"Це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до Альянсу", — зазначив міністр.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Кулеба наголосив на тому, що наша держава заслуговує на те, щоб її запросили до вступу до Північноатлантичного Альянсу. Справжнім членом НАТО Україна зможе стати вже після закінчення війни з РФ. 

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