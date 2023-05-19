Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/INA FASSBENDER/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в саммите Большой семерки в Японии. Он прилетит в Хиросиму на военном самолете Вооруженных Сил США.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Президент Украины Владимир Зеленский изменил планы по формату своего участия в саммите Группы семи, который стартует сегодня в Хиросиме.

Несмотря на информацию об онлайн-выступлении на саммите, источники Bloomberg отмечают, что Президент Украины решил прилететь в Японию и выступить на полях саммита лично.

Дорога в Японию через Ближний Восток

Издание отмечает, что получила информацию о маршруте Владимира Зеленского.

Он прилетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите Лиги арабских государств.

После этого украинский президент на военном самолете Вооруженных сил США отправится непосредственно в Японию.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать эту информацию по просьбе информагентства Bloomberg.

Напомним, по данным СМИ, лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.