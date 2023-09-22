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Зеленський у Канаді: про що говорили з Генерал-губернатором

22 вересня 2023 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський у Канаді: про що говорили з Генерал-губернатором
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генерал-губернатором Канади Мері Саймон. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський та перша леді в Оттаві зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Глава держави подякував Канаді за підтримку нашої країни.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Подяка Канаді

"Ми вдячні канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні і ви дбаєте про них з усією теплотою", — наголосив Зеленський. 

Зустріч з Прем’єр-міністром Трюдо

Раніше Президент України також зустрівся та провів переговори з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема вони говорили про оборонну співпрацю та реалізацію Формули миру.

візит до Канади
Прибуття подружжя Зеленських до Канади. Фото: ОП

"Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки. Зустріч із Генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентарями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", — наголосив український президент. 

В Оттаві розпочалася зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Канади
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Канади. Фото: ОП 

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Це сталося після візиту президента України до Сполучених Штатів Америки.

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