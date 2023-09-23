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Зеленский выступил перед парламентом Канады

23 сентября 2023 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский выступил перед парламентом Канады
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.

Соответственное видео Владимир Зеленский обнародовал в Telegram.

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Выступление Зеленского перед парламентом Канады

"Украина и Канада одинаковы — мы стоим и боремся за жизнь. Украина, а не геноцид выйдет победителем из этой войны. Люди будут победителями, а не Кремль. Свобода будет победителем. Справедливость будет победителем", — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Во время выступления он вспомнил общую историю Украины и Канады, добавив, что последняя всегда поддерживала первую.

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент поблагодарил страну за помощь в войне против России, обучение украинских военных, поддержку на пути в НАТО и введенные санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"И больше всего я хочу поблагодарить Канаду за сугубо человеческое – за то, что вы помогаете украинцам чувствовать себя как дома, когда они здесь, в Канаде. Спасибо вам. Это не просто наследие истории. Это наследие характеров", — добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская с визитом в Канаде. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Зеленский выступил перед парламентом Канады
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины и Первая леди в Канаде

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.

Также мы писали, что Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймоном и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.

Добавим, что Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.

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