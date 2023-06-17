Зеленський вирішив у новому зверненні подякувати західним партнерам: про кого згадав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський подякував західним партнерам за надану підтримку. Також український лідер подякував воїнам та учасникам засідання “Рамштайну” за конструктивність.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський подякував США за пакет воєнної допомоги, Нідерланди за оборонний пакет, який посилить український щит. Також Президент подякував США, Нідерландам, Данії та Великій Британії за купівлю ракет ППО. Німеччині Зеленський подякував за надання техніки, Італії за реалізацію оборонних домовленостей, а Данію та Норвегію за посилення української артилерії.

"Окремо хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, всім містам і громадам у країнах-партнерах, усім міжнародним організаціям, які допомагають нам долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Ми ще раз доведемо непереборність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя всім людям громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду", — сказав він.

Окремо Зеленський згадав Швецію, Велику Британію, Польщу, Люксембург, Канаду та всіх учасників “Рамштайну”.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Він має судити російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдається до важких форм агресії. Йдеться про незаконну анексію територій, вбивства, згвалтування мирного населення, тортури, знищення об'єктів цивільної інфраструктури та геноцид.