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Зеленский посоветовался о создании спецтрибунала для россиян на международном уровне

13 июня 2023 20:20
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Зеленский посоветовался о создании спецтрибунала для россиян на международном уровне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала. Он должен судить росийское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Детали о переговорах Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что российская армия прибегает к тяжелым формам агрессии. Речь идет о незаконной аннексии территорий, убийствах, изнасиловании мирного населения, пытках, уничтожении объектов гражданской инфраструктуры и геноциде.

"Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, начавшего неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость", — отметил Президент.

Президент отметил, что мировая архитектура безопасности будет уничтожена, если Россия останется безнаказанной. Следовательно, ни одна страна уже не сможет чувствовать себя защищенной. Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов сказал, что российское руководство и военные перешли все допустимые пределы жестокости ведения войны.

"Это самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой, и реакция международного сообщества на нее должна быть соответствующей", — отметил он.

Какие результаты совещания Зеленского

"Владимир Зеленский поручил наработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который был бы скоординирован с позицией партнеров Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече было принято решение осуществить анализ механизма формирования трибунала путем подписания рядом стран-партнеров соответствующего международного соглашения. При этом для остальных государств останется возможность, не являясь учредителями трибунала, поддерживать его деятельность и признавать решения.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна. Российский агрессор — самая главная цель для Украины с точки зрения его задержания.

Недавно Парламентская ассамблея НАТО признала преступления Российской Федерации против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ — рашизмом. Такое решение — "дипломатическая победа для Украины".

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