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Зеленский решил в новом обращении поблагодарить западных партнеров: о ком вспомнил

17 июня 2023 22:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский решил в новом обращении поблагодарить западных партнеров: о ком вспомнил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за оказанную поддержку. Также украинский лидер поблагодарил воинов и участников заседания “Рамштайн” за конструктивность.

Об этом говорится в вечернем видеообращении.

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Зеленский поблагодарил США за пакет военной помощи, Нидерланды за оборонный пакет, который усилит украинский щит. Также Президент поблагодарил США, Нидерланды, Данию и Великобританию за покупку ракет ПВО. Германию Зеленский поблагодарил за предоставление техники, Италию за реализацию оборонных договоренностей, а Данию и Норвегию за усиление украинской артиллерии.

"Отдельно хочу поблагодарить каждую страну, каждого лидера, всех городов и общин в странах-партнерах, всех международных организаций, которые помогают нам преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Мы еще раз докажем непреодолимость нашей общей силы, когда вернем нормальную жизнь всем людям и общинам, пострадавшим от этого российского зла экоцида", — сказал он.

Отдельно Зеленский вспомнил Швецию, Великобританию, Польшу, Люксембург, Канаду и всех участников “Рамштайна”.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала. Он должен судить росийское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.

Владимир Зеленский заявил, что российская армия прибегает к тяжелым формам агрессии. Речь идет о незаконной аннексии территорий, убийствах, изнасиловании мирного населения, пытках, уничтожении объектов гражданской инфраструктуры и геноциде.

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