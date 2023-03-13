Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення уряду про виділення додаткових коштів із бюджету на безпеку та оборону у понад 500 млн грн. Він наголосив, що усі ці кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, підтримку сектору оборони держави та на оборонне обладнання, в тому числі дрони.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Додаткові кошти на оборону

Зеленський наголосив, що українська влада зробить "все можливе й неможливе" для зміцнення наших захисників.

"Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні. Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад пів трильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів", — сказав він.

Розмінування

Президент також зазначив, що сьогодні обговорили також гуманітарне розмінування.

"Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися", — наголосив глава держави.

Посівна

Також сьогодні обговорювали, як підтримати українських аграріїв.

"Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. І я дякую всім, хто зробив свій внесок у це", — сказав президент.

Він також наголосив, що відповідні кроки на підтримку галузі опрацьовує уряд.

Ситуація в енергетиці

За словами Зеленського, станом на сьогодні ситуація в енергетиці нормалізована.

"Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців – відповідно до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону – це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей", — наголосив він.

Обстановка на фронті

"Як і завжди, сьогодні був на зв’язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє – всіх українців", — сказав президент.

Він подякував усім захисникам, які зараз боронять Україну і особливо відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади за успішні дії в районі Бахмута.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грн будуть спрямовані на сектор безпеки й оборони.