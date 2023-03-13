Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський arrow

Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

13 березня 2023 22:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення уряду про виділення додаткових коштів із бюджету на безпеку та оборону у понад 500 млн грн. Він наголосив, що усі ці кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, підтримку сектору оборони держави та на оборонне обладнання, в тому числі дрони. 

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні. 

Читайте також:

Додаткові кошти на оборону

Зеленський наголосив, що українська влада зробить "все можливе й неможливе" для зміцнення наших захисників.  

"Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні. Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад пів трильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів", — сказав він. 

Розмінування

Президент також зазначив, що сьогодні обговорили також гуманітарне розмінування.  

"Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися", — наголосив глава держави. 

Посівна

Також сьогодні обговорювали, як підтримати українських аграріїв. 

"Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. І я дякую всім, хто зробив свій внесок у це", — сказав президент. 

Він також наголосив, що відповідні кроки на підтримку галузі опрацьовує уряд. 

Ситуація в енергетиці

За словами Зеленського, станом на сьогодні ситуація в енергетиці нормалізована. 

"Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців – відповідно до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону – це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей", — наголосив він. 

Обстановка на фронті

"Як і завжди, сьогодні був на зв’язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо.  Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє – всіх українців", — сказав президент. 

Він подякував усім захисникам, які зараз боронять Україну і особливо відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади за успішні дії в районі Бахмута. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грн будуть спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

22:34Шість громад Сумщини опинилися під ворожим вогнем: загинула людина, є поранені

21:52МЗС вперше в історії української дипломатії почало відкритий пошук послів

21:31 Верховна Рада пропонує визначити політичний режим росії як "рашизм"

Ексклюзив

21:27Пробудження весни в столиці: незламний Київ очима фотографа Новини.LIVE

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:09 Понад 50 українських військових пройшли навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

21:03Суд звільнив від покарання російського льотчика, який бомбив Харків

20:48 Прем'єрка Фінляндії виступила з поясненнями щодо можливого надання Україні винищувачів

20:31 Китай наблизив до російської свою пропаганду щодо війни в Україні, — Держдеп США

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

Актуальне по темі

None 13 Березень 22:34

Шість громад Сумщини опинилися під ворожим вогнем: загинула людина, є поранені

None 13 Березень 21:58

МЗС вперше в історії української дипломатії почало відкритий пошук послів

None 13 Березень 21:59

Верховна Рада пропонує визначити політичний режим росії як "рашизм"

None 13 Березень 22:01

Пробудження весни в столиці: незламний Київ очима фотографа Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB