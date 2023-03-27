Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды
В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Подробности визита
Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.
"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей", — сказал Зеленский.
Президент пожелал военным здоровья и поблагодарил их семьи за таких героев.
"Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", — подчеркнул он.
Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.
Военные подарили Президенту коин, который является символом военного братства.
Напомним, во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших защитников, которые обороняли и освобождали село Мощун Киевской области. Глава государства заявил, что эти сражения стали одним из переломных моментов в полномасштабной войне.
Также 22 марта Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область присвоил Харькову звание "Город-герой".