Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды

Владимир Зеленский совершил визит в Запорожскую область

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Подробности визита

Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей", — сказал Зеленский.

Президент пожелал военным здоровья и поблагодарил их семьи за таких героев.

"Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", — подчеркнул он.

Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Военные подарили Президенту коин, который является символом военного братства.

Напомним, во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших защитников, которые обороняли и освобождали село Мощун Киевской области. Глава государства заявил, что эти сражения стали одним из переломных моментов в полномасштабной войне.

Также 22 марта Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область присвоил Харькову звание "Город-герой".