Зеленський відповів на слова Путіна про "ганьбу євреїв"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на антисемітський вислів диктатора Росії Володимира Путіна. Зокрема, Путін назвав українського лідера "ганьбою єврейського народу" і порівняв його з нацистським лідером Адольфом Гітлером.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ВВС.

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Зеленський наголосив, що Путін, можливо, не до кінця усвідомлює значення своїх слів.

Президент України зазначив, що Путін є "другим королем антисемітизму після Гітлера" і наголосив, що такі висловлювання не відповідають цивілізованому світу.

Зеленський висловив свою вдячність за підтримку з боку міжнародної спільноти та висловив сподівання на реакцію з боку світової спільноти з цього питання.

Нагадаємо, що головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору, який обізвав Володимира Зеленського. Путін назвав його "ганьбою єврейського народу".

Цинічну заяву Путіна про те, що в Україні є нібито неонацисти, Моше Реувен Асман заперечив. Він сказав, що у нашій державі живуть лише порядні люди, які захищають свою землю.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна належить до простору оборони НАТО та ціннісного простору Євросоюзу. За словами українського лідера, завдяки Україні ЄС став більш єдиним, ніж будь-коли.