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Зеленский ответил на слова Путина о "позоре евреев"

21 июня 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский ответил на слова Путина о "позоре евреев"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на антисемитское высказывание диктатора России Владимира Путина. В частности, Путин назвал украинского лидера "позором еврейского народа" и уподобил его нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ВВС.

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Зеленский подчеркнул, что Путин, возможно, не до конца осознает значение своих слов.

Президент Украины отметил, что Путин является "вторым королем антисемитизма после Гитлера" и подчеркнул, что такие высказывания не соответствуют цивилизованному миру. 

Зеленский выразил свою признательность за поддержку со стороны международного сообщества и выразил надежду на реакцию со стороны мирового сообщества по данному вопросу.

Напомним, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил российскому диктатору, который обозвал Владимира Зеленского. Путин назвал его "позором еврейского народа".

Циническое заявление Путина о том, что в Украине есть якобы неонацисты, Моше Реувен Асман возразил. Он сказал, что в нашем государстве живут только порядочные люди, защищающие свою землю.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина принадлежит к пространству обороны НАТО и ценностному пространству Евросоюза. По словам украинского лидера, благодаря Украине ЕС стал более единым, чем когда-либо.

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