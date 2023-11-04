Реакція Зеленського на інформацію про переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього щодо початку мирних переговорів з РФ. За його словами, через такі новини, які поширюють західні та українські ЗМІ, він має "неприємне відчуття".

Про це він заявив під час спільної зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, відео спілкування з журналістами опублікували в Офісі Президента.

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Відповідь Зеленського

"Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим", — наголосив він.

Зеленський зауважив, що на нього не тиснуть лідери Євросоюзу чи Сполучених Штатів Америки.

"Я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на якій ця відповідальність є і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Всі знають — моє відношення співпадає з відношенням українського суспільства і тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було. З початку війни, і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо, серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого", — запевнив глава держави.

Що цьому передувало

Зазначимо, раніше американський канал NBC News, посилаючись на анонімні джерела серед посадовців США, повідомив, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз почали обговорювати з Україною питання про можливі перемовини з країною-агресором.

Також там зазначили, що Україні потрібно буде поступитися територіями, аби перемовини з Росією пройшли успішно.

Своєю чергою за словами чиновників, НАТО хоче запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які будуть стримувати РФ від нового нападу на територію України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не проводить жодних таємних перемовин з Росією. Країна-агресор має покинути всі окуповані території та піти з нашої держави.