Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський відповів, чи тиснуть на нього щодо переговорів з Росією arrow

Зеленський відповів, чи тиснуть на нього щодо переговорів з Росією

4 листопада 2023 16:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Реакція Зеленського на інформацію про переговори з Росією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього щодо початку мирних переговорів з РФ. За його словами, через такі новини, які поширюють західні та українські ЗМІ, він має "неприємне відчуття".

Про це він заявив під час спільної зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, відео спілкування з журналістами опублікували в Офісі Президента.

Читайте також:

Відповідь Зеленського

"Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим", — наголосив він.

Зеленський зауважив, що на нього не тиснуть лідери Євросоюзу чи Сполучених Штатів Америки. 

"Я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на якій ця відповідальність є і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Всі знають — моє відношення співпадає з відношенням українського суспільства і тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було. З початку війни, і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо, серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого", — запевнив глава держави. 

Що цьому передувало

Зазначимо, раніше американський канал NBC News, посилаючись на анонімні джерела серед посадовців США, повідомив, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз почали обговорювати з Україною питання про можливі перемовини з країною-агресором.

Також там зазначили, що Україні потрібно буде поступитися територіями, аби перемовини з Росією пройшли успішно. 

Своєю чергою за словами чиновників, НАТО хоче запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які будуть стримувати РФ від нового нападу на територію України. 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не проводить жодних таємних перемовин з Росією. Країна-агресор має покинути всі окуповані території та піти з нашої держави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі