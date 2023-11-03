Кулеба відповів, чи веде Україна таємні переговори з РФ

МІністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Україна не проводить жодних таємних перемовин з Росією. Країна-агресор має покинути всі окуповані території та піти з нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF.

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Реакція Кулеби на таке запитання

Коли модераторка запитала його, чи веде Київ переговори з РФ "за закритими дверима", він коротко відповів: "Ні".

За його словами, основною метою Мирної формули є повага суверенітету та територіальної цілісності України.

Коли можливі переговори між країнами

"Якщо перекладати з дипломатичної (мови. — Ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", — пояснив дипломат.

Він наголосив на вірі та підтримці України, завдяки цьому перемога нашої держави стане і перемогою Німеччини.

Нагадаємо, російські громадяни починають розуміти, що у ЗС РФ в Україні не виходить жодна поставлена бойова задача. Майже 70% опитаних заявили про готовність завершити війну просто зараз.