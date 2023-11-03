Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Кулеба відповів, чи веде Україна таємні переговори з РФ arrow

Кулеба відповів, чи веде Україна таємні переговори з РФ

3 листопада 2023 13:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба відповів, чи веде Україна таємні переговори з РФ
МІністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна не проводить жодних таємних перемовин з Росією. Країна-агресор має покинути всі окуповані території та піти з нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF.

Читайте також:

Реакція Кулеби на таке запитання

Коли модераторка запитала його, чи веде Київ переговори з РФ "за закритими дверима", він коротко відповів: "Ні".

За його словами, основною метою Мирної формули є повага суверенітету та територіальної цілісності України.

Коли можливі переговори між країнами

"Якщо перекладати з дипломатичної (мови. — Ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", — пояснив дипломат.

Він наголосив на вірі та підтримці України, завдяки цьому перемога нашої держави стане і перемогою Німеччини.

Нагадаємо, російські громадяни починають розуміти, що у ЗС РФ в Україні не виходить жодна поставлена бойова задача. Майже 70% опитаних заявили про готовність завершити війну просто зараз.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Актуальне по темі