Кулеба відповів, чи веде Україна таємні переговори з РФ
Україна не проводить жодних таємних перемовин з Росією. Країна-агресор має покинути всі окуповані території та піти з нашої держави.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF.
Реакція Кулеби на таке запитання
Коли модераторка запитала його, чи веде Київ переговори з РФ "за закритими дверима", він коротко відповів: "Ні".
За його словами, основною метою Мирної формули є повага суверенітету та територіальної цілісності України.
Коли можливі переговори між країнами
"Якщо перекладати з дипломатичної (мови. — Ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", — пояснив дипломат.
Він наголосив на вірі та підтримці України, завдяки цьому перемога нашої держави стане і перемогою Німеччини.
Нагадаємо, російські громадяни починають розуміти, що у ЗС РФ в Україні не виходить жодна поставлена бойова задача. Майже 70% опитаних заявили про готовність завершити війну просто зараз.
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