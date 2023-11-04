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Зеленский ответил, давят ли на него по поводу переговоров с Россией

4 ноября 2023 16:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Реакция Зеленского на информацию о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него по поводу начала мирных переговоров с РФ. По его словам, из-за таких новостей, которые распространяют западные и украинские СМИ, у него "неприятное ощущение".

Об этом он заявил во время совместной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, видео общения с журналистами опубликовали в Офисе Президента.

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Ответ Зеленского

"Я не знаю, кто это публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа также поддерживаем эту тематику. Я удивлен этим", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что на него не давят лидеры Евросоюза или Соединенных Штатов Америки.

"Я не знаю, кто это делает. Но я, как человек, на котором эта ответственность есть и полномочия по тем или иным переговорам, я вам отвечу очень откровенно. Все знают — мое отношение совпадает с отношением украинского общества и поэтому никто не давит на меня сегодня.Сначала все это было.С начала войны, и до войны все это было.На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов и т.п., среди наших партнеров, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали. Не будет такого", — заверил глава государства.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее американский канал NBC News, ссылаясь на анонимные источники среди чиновников США, сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз начали обсуждать с Украиной вопросы о возможных переговорах со страной-агрессором.

Также там отметили, что Украине нужно будет уступить территории, чтобы переговоры с Россией прошли успешно.

В свою очередь, по словам чиновников, НАТО хочет предложить Украине некоторые гарантии безопасности, которые будут сдерживать РФ от нового нападения на территорию Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не проводит никаких тайных переговоров с Россией. Страна-агрессор должна покинуть все оккупированные территории и уйти из нашего государства.

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