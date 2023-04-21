Зеленський у виступі перед парламентом Мексики пояснив, чому Росія має програти війну

Президент України виступає онлайн перед мексиканськими парламентарями. Фото: пресслужба Офісу Президента

Росія відповіла на українську формулу миру обстрілами й убивствами. Саме тому зло має програти, йому не можна давати шанс перемир’ям, пояснив Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Мексики.

Про це повідомила пресслужба Президента України.

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Виступаючи перед мексиканським парламентом, Президент Володимир Зеленський нагадав, що представив на саміті Великої двадцятки свою формулу миру.

"Чим Росія відповідає на формулу миру? Обстріли, штурми, вбивства", — наголосив український президент.

Але світ і українське прагнення миру, зазначив глава держави, сильніші, ніж будь-який агресор.

Росія має програти

Зеленський пояснив мексиканцям, навіщо росіянам потрібне перемир’я.

"Зараз, коли Росія відчуває своє ослаблення й наближення своєї поразки на полі бою, Москва знову намагається обманути світ своїм лицемірством і отримати час, щоб перегрупуватися, знайти нову зброю, продовжити агресію", — заявив Президент України.

Саме тому зло, яке уособлює Росія, має програти, запевнив Зеленський.

"Саме тому ми звертаємося до світу по підтримку. Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру", — додав глава Української держави.

Нагадаємо, що формулу миру Зеленський презентував у Брюсселі на зустрічі із лідерами Євросоюзу.