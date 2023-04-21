Зеленский в выступлении перед парламентом Мексики объяснил, почему Россия должна проиграть войну

Президент Украины выступает онлайн перед мексиканскими парламентариями. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Россия ответила на украинскую формулу мира обстрелами и убийствами. Именно поэтому зло должно проиграть, ему нельзя давать шанс на перемирие, пояснил Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Мексики.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

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Формула мира и ответ России

Выступая перед мексиканским парламентом, Президент Владимир Зеленский напомнил, что представил на саммите Большой двадцатки свою формулу мира.

"Чем Россия отвечает на формулу мира? Обстрелы, штурмы, убийства", — подчеркнул украинский президент.

Но мир и украинское стремление к миру, отметил глава государства, сильнее, чем любой агрессор.

Россия должна проиграть

Зеленский объяснил мексиканцам, зачем россиянам нужно перемирие.

"Сейчас, когда Россия ощущает свое ослабление и приближение своего поражения на поле боя, Москва снова пытается обмануть мир своим лицемерием и получить время, чтобы перегруппироваться, найти новое оружие, продолжить агрессию", — заявил Президент Украины.

Именно поэтому зло, олицетворяемое Россией, должно проиграть, заверил Зеленский.

"Именно поэтому мы обращаемся к миру за поддержкой. Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира", — добавил глава Украинского государства.

Напомним, что формулу мира Зеленский представил в Брюсселе на встрече с лидерами Евросоюза.