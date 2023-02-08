Зеленский переговорил с Риши Сунаком в Великобритании - о чем говорили

Зеленский в Великобритании: о чем он говорил с Риши Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в Великобритании. С премьер-министром страны Риши Сунаком украинский лидер обсудил оборонное сотрудничество.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
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О чем говорил Зеленский с Риши Сунаком
"Проинформировал Премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте и о потребностях Вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. Украине важно получить необходимое оружие от наших союзников, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные украинские территории", — написал украинский лидер.
При этом Зеленский поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.
Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это второй зарубежный визит Президента с начала полномасштабного вторжения. Отметим, что встретил Президента Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак, о чем свидетельствует фото в Twitter.