Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Великобритании

Президент Украины с премьер-министром Британии

Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это второй зарубежный визит Президента с начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Детали визита

Отметим, что встретил Президента Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак, о чем свидетельствует фото в Twitter.

"Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский! Слава Украине", — написал Сунак.

Также Зеленского в аэропорту встретили министр обороны Бен Уоллес, посол Украины в Британии Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Как пишут СМИ, Зеленский должен выступить перед парламентом страны. После этого он вместе с премьер-министром Великобритании встретится с украинскими военными, которые проходят учения.

Кроме того, Букингемский дворец подтвердил, что у короля Чарльза сегодня будет аудиенция с Владимиром Зеленским.

Известно, что в Лондон Президент Украины Владимир Зеленский прилетел на борту военно-транспортного самолета C-17A Globemaster III Королевских воздушных сил, вылетевшего из польского Ряшева.

Напомним, ранее правительство Соединенного Королевства анонсировало червевой пакет военной помощи Украине.

В сообщении говорится, что Лондон готовится приступить к подготовке украинских пилотов истребителей и морской пехоты, а также "предложит предоставить Украине возможности большей дальности".

Кроме того, накануне в Конгрессе США президент Джо Байден пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, 3 февраля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов.

В этот пакет вошли противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности HIMARS.