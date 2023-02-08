Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Великобритании

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию
Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это второй зарубежный визит Президента с начала полномасштабного вторжения россии.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.
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Детали визита
Отметим, что встретил Президента Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак, о чем свидетельствует фото в Twitter.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa .— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
"Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский! Слава Украине", — написал Сунак.
Также Зеленского в аэропорту встретили министр обороны Бен Уоллес, посол Украины в Британии Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.
Как пишут СМИ, Зеленский должен выступить перед парламентом страны. После этого он вместе с премьер-министром Великобритании встретится с украинскими военными, которые проходят учения.
Кроме того, Букингемский дворец подтвердил, что у короля Чарльза сегодня будет аудиенция с Владимиром Зеленским.
Известно, что в Лондон Президент Украины Владимир Зеленский прилетел на борту военно-транспортного самолета C-17A Globemaster III Королевских воздушных сил, вылетевшего из польского Ряшева.
Напомним, ранее правительство Соединенного Королевства анонсировало червевой пакет военной помощи Украине.
В сообщении говорится, что Лондон готовится приступить к подготовке украинских пилотов истребителей и морской пехоты, а также "предложит предоставить Украине возможности большей дальности".
Кроме того, накануне в Конгрессе США президент Джо Байден пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Напомним, 3 февраля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов.
В этот пакет вошли противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности HIMARS.