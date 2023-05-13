Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский. Фото: Vatican Media/REUTERS

Сегодня, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.

Об этом сообщает France24 и Владимир Зеленский.

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Встреча Зеленского с Папой Римским

Это первая встреча украинского лидера с Папой Римским после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Зеленский подчеркнул, что он благодарен Папе Римскому за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев.

Президент Украины рассказал, о чем говорил с понтификом:

"Подчеркнул десятки тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой. Кроме того, попросил осудить российские преступления в Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации".

Понтифик не раз призывал к миру в Украине после широкомасштабной агрессии России в феврале прошлого года. Он также предлагал выступить посредником с Москвой.

Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским. Фото: Vatican Media/REUTERS

Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским. Фото: Vatican Media/REUTERS

Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским. Фото: Vatican Media/REUTERS

Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским. Фото: Vatican Media/REUTERS

Представители украинской власти и Папа Римский. Фото: Vatican Media/REUTERS

Напомним, завтра, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет в первый раз после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Также мы писали, что в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.