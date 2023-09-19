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Зеленський у США: що хоче почути Байден від Президента України

19 вересня 2023 08:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський у США: що хоче почути Байден від Президента України
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент США Джо Байден очікує на особисту бесіду з Володимиром Зеленським у стінах Білого дому. Він бажає отримати першу інформацію від глави України про поточний стан справ у його країні, зокрема про успішні дії української армії.

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на пресконференції у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

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У повідомленні йдеться, що Байден хоче запевнити Зеленського у міцній підтримці США та підтвердити, що американська сторона буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно.

За словами Кірбі, запланована зустріч пройде у період, який має велике значення для світових подій. Він також зазначив, що українські війська досягають нових успіхів, Росія звертається за підтримкою до інших держав, а світова спільнота посилює свою підтримку Україні, особливо в рамках ініціативи "Рамштайн".

Крім того, Зеленський планує звернутися до членів американського Конгресу під час свого візиту.

Кірбі наголосив на тому, що Зеленський регулярно висловлює вдячність США за їхні зусилля у підтримці української армії.

Нагадаємо, що 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

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