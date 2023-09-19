Зеленский в США: что хочет услышать Байден от Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден ожидает личную беседу с Владимиром Зеленским в стенах Белого дома. Он желает получить первую информацию от главы Украины о текущем положении дел в его стране, в том числе об успешных действиях украинской армии.

Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Укринформ.

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В сообщении говорится, что Байден хочет уверить Зеленского в прочной поддержке США и подтвердить, что американская сторона будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется.

По словам Кирби, намеченная встреча пройдет в период, который имеет большое значение для мировых событий. Он также упомянул, что украинские войска достигают новых успехов, Россия обращается за поддержкой к другим государствам, а мировое сообщество усиливает свою поддержку Украине, особенно в рамках инициативы "Рамштайн".

Кроме того, Зеленский также планирует обратиться к членам американского Конгресса во время своего визита.

Кирби акцентировал внимание на том, что Зеленский регулярно высказывает признательность США за их усилия в поддержке украинской армии.

Напомним, что 18 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.