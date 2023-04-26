Зеленський у розмові з Сі Цзіньпіном поділився намірами України щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить звільняти свої території від російських загарбників у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Він наголосив, що йдеться також і про окупований Росією Крим.

Про це повідомляє пресслужбу Офісу Президента.

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Як зазначається у повідомленні, під час розмови Зеленський поінформував китайського лідера про ситуацію на фронті.

"Ситуація на фронті складна, проте ми стоїмо. І будемо й надалі звільняти нашу землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН", — заявив він.

Які ще питання обговорювалися

У повідомленні також зазначається, що Зеленський підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання політики "одного Китаю" та подякував голові КНР за підтримку Китаєм незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони предметно обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

Президент України акцентував, що сьогодні в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС — найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він підкреслив, що триваюча російська окупація Запорізької атомної станції та використання Росією ЗАЕС як прикриття для військових ударів по наших містах та селах свідчать про те, що в Москві не поважають справедливого інтересу всіх людей світу жити у гарантованій безпеці від будь-яких ядерних чи радіаційних загроз.

Тому, як зазначається у повідомленні, глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС.

"Це відповідатиме духу Будапештського меморандуму", – підкреслив він.

Глава держави окремо зупинився на руйнівних наслідках російського вторгнення, акцентувавши на викраденні Росією двадцяти тисяч українських дітей.

Президент України виклав зміст української формули миру та поінформував про триваючу дипломатичну роботу з організації Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський висловив сподівання на активну участь Китаю у зусиллях щодо відновлення миру.

Глава Української держави окремо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки Росії у війні. Це має стосуватися військово-технічного співробітництва. У тому числі — постачання зброї.

"Будь-яку підтримку — навіть часткову — Росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Чим менше підтримки отримує Росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій", — підкреслив Зеленський.

Президент України підкреслив готовність нашої держави залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. Зеленський зазначив, що наразі українські порти є заручниками російської агресії та заблоковані державою-агресором, а з ними — наші експортні шляхи.

Лідери України та Китаю також домовилися про підтримання регулярного діалогу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як відзначив Володимир Зеленський, перемовини були тривалими й змістовними.

Речник Президента України Сергій Никифоров розповів подробиці переговорів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що Білий дім вітає переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак, невідомо, чи призведе це до просування до миру.