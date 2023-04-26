Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином поделился намерениями Украины по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит освобождать свои территории от российских захватчиков в рамках международно признанных границ 1991 года. Он подчеркнул, что речь идет также и об оккупированном Россией Крыме.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Как говорится в сообщении, во время разговора Зеленский проинформировал китайского лидера о ситуации на фронте.

"Ситуация на фронте сложная, однако мы стоим. И будем и дальше освобождать нашу землю. Мы не начинали этой войны, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это вполне соответствует целям и принципам Устава ООН", — заявил он.

Какие еще вопросы обсуждались

В сообщении также отмечается, что Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины по соблюдению политики "одного Китая" и поблагодарил главу КНР за поддержку Китаем независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства.

Президент Украины акцентировал, что сегодня в Украине чествуется память жертв аварии на Чернобыльской АЭС — величайшей техногенной катастрофы в истории человечества. Он подчеркнул, что продолжающаяся российская оккупация Запорожской атомной станции и использование Россией ЗАЭС как прикрытие для военных ударов по нашим городам и селам свидетельствуют о том, что в Москве не уважают справедливый интерес всех людей мира жить в гарантированной безопасности от каких-либо ядерных или радиационных угроз.

Поэтому, как отмечается в сообщении, глава государства призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.

"Это будет соответствовать духу Будапештского меморандума", — подчеркнул он.

Глава государства отдельно остановился на разрушительных последствиях российского вторжения, акцентировав похищение Россией двадцати тысяч украинских детей.

Президент Украины изложил содержание украинской формулы мира и проинформировал о продолжающейся дипломатической работе по организации Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский выразил надежду на активное участие Китая в усилиях по восстановлению мира.

Глава Украинского государства особо подчеркнул важность того, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне. Это должно относиться к военно-техническому сотрудничеству. В том числе – снабжение оружия.

"Любую поддержку — даже частичную — Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, в свой дальнейший отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернется покой", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул готовность нашего государства оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности. Зеленский отметил, что украинские порты являются заложниками российской агрессии и заблокированы государством-агрессором, а с ними – наши экспортные пути.

Лидеры Украины и Китая также договорились о поддержании регулярного диалога.

Напомним, сегодня, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил Владимир Зеленский, переговоры были длительными и содержательными.

Представитель Президента Украины Сергей Никифоров рассказал подробности переговоров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, приведет ли это к продвижению к миру.