Зеленский встретился с премьером Исландии — какие темы обсудили политики

Зеленский в Киеве встретился с премьером Исландии: что обсудили политики
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с официальным визитом в Украину. Она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Что обсудили
Президент Владимир Зеленский отметил, что Исландия и лично Катрин Якобсдоттир с первого дня войны активно поддерживают Украину.
"Благодарю ваше правительство и народ, все исландцы за поддержку. И я хотел бы передать этот месседж вашему обществу, парламентариям. Мы ценим, что вы помогаете нам политически, финансово, на гуманитарном и других направлениях", — заявил Зеленский.
Также гарант поблагодарил за прием Исландией украинских беженцев. Отдельно был проинформирован глава правительства Исландии о ситуации на фронте. Была отмечена важность поддержки Украины всеми партнерами и союзниками в борьбе с захватчиком.
В частности, было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма. Обсудили политику и имплементацию украинской формулы мира.
Напоследок по результатам встречи была подписана Совместная декларация между странами.
Напомним, ранее Президент Зеленский опубликовал подборку фото украинских добровольцев. Он назвал их "героическими воинами".