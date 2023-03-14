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Зеленский в Киеве встретился с премьером Исландии: что обсудили политики

14 марта 2023 17:23
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Зеленский встретился с премьером Исландии — какие темы обсудили политики
Катрин Якобсдоттир и Владимир Зеленский
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с официальным визитом в Украину. Она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент Владимир Зеленский отметил, что Исландия и лично Катрин Якобсдоттир с первого дня войны активно поддерживают Украину.

"Благодарю ваше правительство и народ, все исландцы за поддержку. И я хотел бы передать этот месседж вашему обществу, парламентариям. Мы ценим, что вы помогаете нам политически, финансово, на гуманитарном и других направлениях", — заявил Зеленский.

Также гарант поблагодарил за прием Исландией украинских беженцев. Отдельно был проинформирован глава правительства Исландии о ситуации на фронте. Была отмечена важность поддержки Украины всеми партнерами и союзниками в борьбе с захватчиком.

В частности, было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма. Обсудили политику и имплементацию украинской формулы мира.

Напоследок по результатам встречи была подписана Совместная декларация между странами.

Напомним, ранее Президент Зеленский опубликовал подборку фото украинских добровольцев. Он назвал их "героическими воинами".

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