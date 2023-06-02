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Зеленский в Киеве встретился с президентом Эстонии

2 июня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский в Киеве встретился с президентом Эстонии
Зеленский встречает в Киеве Кариса. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украину прибыл президент Эстонской Республики Алар Карис. Эстонскую делегацию во главе с главой государства встретил в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

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В Украину прибыл с визитом президент Эстонской Республики Алар Карис.

В Киеве эстонская делегация во главе с главой государства встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Благодарность Украины

Президент Украины отметил важность сотрудничества Эстонии с Украиной в ходе полномасштабной войны.

"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне — самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны", — напомнил Зеленский, поблагодарив эстонский народ и государство за всю оказанную нашей стране во время войны против российского агрессора.

Напомним, что ранее президенты Украины Владимир Зеленский и Эстонии Алар Карис проводили телефонные переговоры, обсуждая помощь, необходимую Украине и ее Вооруженным силам для отражения российской агрессии.

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