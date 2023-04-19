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Зеленський: це надихає й підтримує, коли бачиш нашу рішучість і знаєш, що перемога буде

19 квітня 2023 00:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський: це надихає й підтримує, коли бачиш нашу рішучість і знаєш, що перемога буде
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці.

Президент поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, захисники відзначені медалями "За військову службу Україні".

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Президент звернувся також до медиків та подякував їм за героїчну допомогу українським військовим.

"І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів", — розповів він.

Глава держави також нагадав про підтримку партнерів. Під час поїздки Президент поговорив по телефону зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу. 

"Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу — трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Полтавской и Донецкой областях. Там он провел совещания и пообщался с военнослужащими.

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