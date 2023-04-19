Зеленський: це надихає й підтримує, коли бачиш нашу рішучість і знаєш, що перемога буде
Під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці.
Президент поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, захисники відзначені медалями "За військову службу Україні".
Президент звернувся також до медиків та подякував їм за героїчну допомогу українським військовим.
"І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів", — розповів він.
Глава держави також нагадав про підтримку партнерів. Під час поїздки Президент поговорив по телефону зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу.
"Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу — трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави", — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Полтавской и Донецкой областях. Там он провел совещания и пообщался с военнослужащими.