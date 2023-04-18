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Авдеевка, совещание в Полтаве и переговоры из США: итоги дня от Зеленского

18 апреля 2023 22:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Авдеевка, совещание в Полтаве и переговоры из США: итоги дня от Зеленского
Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побывал в Полтавской и Донецкой областях. Там он провел совещания и пообщался с военнослужащими.

Об итогах дня Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении.

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Визит в Полтаву и Авдеевку

"Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный и эмоциональный день. Утром был на Донетчине, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские террористы сделали с этим городом… И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и девять лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой, вручить награды. Он добавил, что посетил военных в госпиталях Донецкой области и в Полтаве.

Подробности совещания в Полтаве

"Провел в Полтаве длительное, содержательное совещание по ситуации в регионе. Военное руководство, местная власть… Первоочередно — социальные вопросы и вопросы безопасности, безопасность для учебных заведений, восстановление, обеспечение переселенцев", — рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что есть решение о возобновлении энергетики — генерации и сетей.

"Есть разные поручения рабочего уровня — то, чем должны поддержать Полтавщину. И обязательно это сделаем", — добавил он.

Переговоры с международными партнерами

По словам Зеленского, из Полтавы он провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Во время разговора глава государства поднял вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала по поводу агрессии России против нашего государства.

"Мы вместе делаем свободный мир крепче, и каждый доллар инвестиций в такую прочность абсолютно понятен и подотчетен для наших партнеров. Пригласил господина спикера посетить Украину. Это действительно очень вдохновляет и поддерживает — когда видишь нашу украинскую решительность и знаешь, что победа будет", — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 18 апреля, посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке.

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