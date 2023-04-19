Зеленский: это вдохновляет и поддерживает, когда видишь нашу решимость и знаешь, что победа будет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где лечатся украинские военнослужащие.

Президент пообщался с бойцами и вручил государственные награды. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, защитники отмечены медалями "За военную службу Украины".

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Президент обратился также к медикам и поблагодарил их за героическую помощь украинским военным.

"И на Донетчине, и здесь, в Полтаве, посетил госпитали… Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов", — рассказал он.

Глава государства также напомнил о поддержке партнеров. Во время поездки Президент поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса.

"Только что после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных потребностях и возможностях. Затронул вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала — трибунала по агрессии России против нашего государства", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Полтавской и Донецкой областях. Там он провел совещания и пообщался с военнослужащими.