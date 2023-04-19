Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Зеленский: это вдохновляет и поддерживает, когда видишь нашу решимость и знаешь, что победа будет arrow

Зеленский: это вдохновляет и поддерживает, когда видишь нашу решимость и знаешь, что победа будет

19 апреля 2023 00:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский: это вдохновляет и поддерживает, когда видишь нашу решимость и знаешь, что победа будет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где лечатся украинские военнослужащие.

Президент пообщался с бойцами и вручил государственные награды. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, защитники отмечены медалями "За военную службу Украины".

Читайте также:

Президент обратился также к медикам и поблагодарил их за героическую помощь украинским военным.

"И на Донетчине, и здесь, в Полтаве, посетил госпитали… Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов", — рассказал он.

Глава государства также напомнил о поддержке партнеров. Во время поездки Президент поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса.

"Только что после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных потребностях и возможностях. Затронул вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала — трибунала по агрессии России против нашего государства", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Полтавской и Донецкой областях. Там он провел совещания и пообщался с военнослужащими.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB