Зеленський та президент Кореї обговорили підготовку Глобального саміту миру

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 15 липня, в Україні з офіційним візитом перебувають президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Український лідер Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вже зустрілися з ними.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зустріч Президентів України та Республіки Корея

"Під час цього візиту — першого в історії наших відносин — ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах", — розповів Зеленський.

Вони обговорили повернення депортованих людей, реалізацію формули миру України, підготовку Глобального саміту миру, продовольчу та енергетичну безпеку, а також економічну співпрацю.

Зеленський впевнений, що вони зможуть дати більше сили народам та глобальним позиціям України та Республіки Корея.

Нагадаємо, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру та важливість "зернової угоди".

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повертаються з саміту НАТО з хорошим результатом — "посиленням зброєю". Також, за словами українського лідера, уперше було створено "фундамент безпеки для України на шляху до НАТО".