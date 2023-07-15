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Зеленський та президент Кореї обговорили підготовку Глобального саміту миру

15 липня 2023 14:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський та президент Кореї обговорили підготовку Глобального саміту миру
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 липня, в Україні з офіційним візитом перебувають президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Український лідер Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вже зустрілися з ними.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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"Під час цього візиту — першого в історії наших відносин — ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах", — розповів Зеленський.

Вони обговорили повернення депортованих людей, реалізацію формули миру України, підготовку Глобального саміту миру, продовольчу та енергетичну безпеку, а також економічну співпрацю. 

Зеленський впевнений, що вони зможуть дати більше сили народам та глобальним позиціям України та Республіки Корея.

Нагадаємо, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру та важливість "зернової угоди". 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повертаються з саміту НАТО з хорошим результатом — "посиленням зброєю". Також, за словами українського лідера, уперше було створено "фундамент безпеки для України на шляху до НАТО". 

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