Зеленський та президент Кореї обговорили підготовку Глобального саміту миру
Сьогодні, 15 липня, в Україні з офіційним візитом перебувають президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Український лідер Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вже зустрілися з ними.
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Президентів України та Республіки Корея
"Під час цього візиту — першого в історії наших відносин — ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах", — розповів Зеленський.
Вони обговорили повернення депортованих людей, реалізацію формули миру України, підготовку Глобального саміту миру, продовольчу та енергетичну безпеку, а також економічну співпрацю.
Зеленський впевнений, що вони зможуть дати більше сили народам та глобальним позиціям України та Республіки Корея.
Нагадаємо, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру та важливість "зернової угоди".
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повертаються з саміту НАТО з хорошим результатом — "посиленням зброєю". Також, за словами українського лідера, уперше було створено "фундамент безпеки для України на шляху до НАТО".