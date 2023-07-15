Президент Південної Кореї приїхав до України з неанонсованим візитом

Володимир Зеленський та Юн Сок Йоль. Фото: Yonhap

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув до України з неанонсованим візитом. Він приїхав разом із першою леді Кім Кеон Хі з Польщі.

Про це пише агенція Yonhap.

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Візит в Бучу та Ірпінь

Зазначається, що очільник Південної Кореї вже побачив місце масових вбивств у Бучі, що у Київській області. Також він відвідав житловий район в Ірпені, який сильно обстрілювали росіяни.

Крім того, перед тим як зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, він запланував покласти вінок до пам’ятника українським військовим.

Офіційний візит до Польщі

"Цей візит став завершенням двоетапної поїздки, під час якої він раніше відвідав Литву на саміті Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї вирішили надати Україні нелетальну допомогу. Що саме це буде, поки невідомо.