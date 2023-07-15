Зеленский и президент Кореи обсудили подготовку Глобального саммита мира

Президент Республики Корея Юн Сок Йоль и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 15 июля, в Украине с официальным визитом находятся президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Украинский лидер Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская уже встретились с ними.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Встреча Президентов Украины и Республики Корея

"Во время этого визита — первого в истории наших отношений — мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах", — рассказал Зеленский.

Они обсудили возвращение депортированных людей, реализацию формулы мира Украины, подготовку Глобального саммита мира, продовольственную и энергетическую безопасность, а также экономическое сотрудничество.

Зеленский уверен, что они смогут дать больше силы народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея.

Напомним, 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В частности, лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и важность "зернового соглашения".

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы возвращаются с саммита НАТО с хорошим результатом — "усилением оружием". Также, по словам украинского лидера, впервые был создан "фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО".