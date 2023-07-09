Зеленський та Дуда прибули до Луцька

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Суспільне

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда здійснили візит до Луцька. Лідери двох країн відвідали Кафедральний собор Святих Апостолів Петра та Павла.

Про це повідомляє "Суспільне".

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У повідомленні йдеться, що відвідування президентами Луцька не було попередньо анонсовано. Однак, попереднього вечора у міській раді була поширена інформація про те, що рух на вулицях історичного центру міста, включаючи місцевість навколо собору, буде обмежено у зв'язку з проведенням церемоній на честь жертв Другої світової війни та вісімдесятих роковин Волинської трагедії.

Видання також зазначає, що на богослужіння приїхали високопосадовці: митрополит Української православної церкви Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михайло, а також голова Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що Польща передала приблизно десять бойових гелікоптерів Мі-24 радянського виробництва Україні для посилення її здатності протистояти агресії Росії. При цьому Польща залишається вірним союзником України.

Також ми писали, що 28 червня, до столиці України прибули президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа.