Зеленский и Дуда прибыли в Луцк

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Фото: Суспільне

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда совершили визит в Луцк. Лидеры двух стран посетили Кафедральный собор Святых апостолов Петра и Павла.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Зеленский и Дуда в Луцке

В сообщении говорится, что посещение президентами Луцка не было предварительно анонсировано. Тем не менее в предыдущий вечер в городском совете была распространена информация о том, что движение на улицах исторического центра города, включая местность вокруг собора, будет ограничено в связи с проведением церемоний по честь жертв Второй мировой войны и восемьдесятой годовщины Волынской трагедии.

Издание также отмечает, что на богослужение приехали высокопоставленные духовные лидеры: митрополит Украинской православной церкви Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав.

Напомним, что Польша передала примерно десяти боевых вертолетов Ми-24 советского производства Украине для усиления ее способности противостоять агрессии России. При этом, Польша остается верным союзником Украины.

Также мы писали, что 28 июня, в столицу Украины прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.