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В Киев прибыли президенты Литвы и Польши

28 июня 2023 17:14
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В Киев прибыли президенты Литвы и Польши
Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в Киеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 28 июня, в столицу Украины прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Они уже встретились с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил украинский Президент.

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"Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров — Президента Литвы Гитанаса Науседу и Президента Польши Анджея Дуду", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в День Конституции Украины такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы, и нашей Европы — нашего стремления жить свободно и по закону.

Напомним, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины. Основному государственному документу сегодня исполняется 27 лет.

По случаю произошедшего глава государства также выступил с речью в Верховной Раде. Он рассказал о пяти основных ориентирах для украинской доктрины.

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