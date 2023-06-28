В Киев прибыли президенты Литвы и Польши

Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в Киеве. Фото: скриншот с видео

В среду, 28 июня, в столицу Украины прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Они уже встретились с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил украинский Президент.

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"Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров — Президента Литвы Гитанаса Науседу и Президента Польши Анджея Дуду", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в День Конституции Украины такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы, и нашей Европы — нашего стремления жить свободно и по закону.

Напомним, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины. Основному государственному документу сегодня исполняется 27 лет.

По случаю произошедшего глава государства также выступил с речью в Верховной Раде. Он рассказал о пяти основных ориентирах для украинской доктрины.