В Киев прибыли президенты Литвы и Польши
В среду, 28 июня, в столицу Украины прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Они уже встретились с главой Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил украинский Президент.
Президенты Польши и Литвы в Киеве 28 июня
"Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров — Президента Литвы Гитанаса Науседу и Президента Польши Анджея Дуду", — сказал Зеленский.
Он отметил, что в День Конституции Украины такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы, и нашей Европы — нашего стремления жить свободно и по закону.
Напомним, 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины. Основному государственному документу сегодня исполняется 27 лет.
По случаю произошедшего глава государства также выступил с речью в Верховной Раде. Он рассказал о пяти основных ориентирах для украинской доктрины.