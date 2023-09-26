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Зеленський схвалив закон про обов'язкове звітування політичних партій

26 вересня 2023 13:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський схвалив закон про обов'язкове звітування політичних партій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Blair Gable
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9419-1 про відновлення звітування політичних партій. Відновлення партійного звітування про фінанси — це одна з вимог громадського сектору та G7.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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Зеленський схвалив обов'язкове звітування політичних партій

Железняк розповів, що протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану. Якщо ж партії не мають державного фінансування, то строк складає 120 днів

"Для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців", — йдеться у повідомленні. 

Нардеп також зазначив, що вже з наступних парламентських виборів пропонується зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%. 

Відновлення партійного звітування про фінанси — одна з вимог громадського сектору та G7

Нагадаємо, 23 серпня у Верховній Раді ухвалили законопроєкт № 9419-1, який стосується відновлення фінансової звітності політичних партій щодо використання коштів з держбюджету. Такий законопроєкт є вимогою Євросоюзу на шляху інтеграції нашої держави.

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