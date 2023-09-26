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Зеленский одобрил закон об обязательной отчетности политических партий

26 сентября 2023 13:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский одобрил закон об обязательной отчетности политических партий
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Blair Gable
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9419-1 о возобновлении отчетности политических партий. Восстановление партийной отчетности о финансах — это одно из требований общественного сектора и G7.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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Зеленский одобрил обязательную отчетность политических партий

Железняк рассказал, что в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения. Если же партии не имеют государственного финансирования, то срок составляет 120 дней

"Для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней отсрочивается вступление в действие соответствующих положений. То есть представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев", — говорится в сообщении.

Нардеп также отметил, что уже со следующих парламентских выборов предлагается снизить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.

Восстановление партийной отчетности о финансах — одно из требований общественного сектора и G7

Напомним, 23 августа в Верховной Раде был принят законопроект №9419-1, касающийся возобновления финансовой отчетности политических партий по использованию средств из госбюджета. Такой законопроект является требованием Евросоюза по пути интеграции нашего государства.

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